Mexiko počas korony

Do Mexika sme sa s priateľkou vybrali počas pandémie vo februári 2021 a i keď sme do poslednej chvíle netušili či pre opatrenia odletíme, tak sme si to poriadne užili.

Playa del Carmen (Marian Salcak)

Zopár typov na začiatok:

1. Počas korony si všetko dôkladne plánujte ale rátajte i so zmenami, najlepšie je bookovať tak, aby ste veci mohli aj na poslednú chvíľu zrušiť.

2. Poistenie v čase korony je veľmi dôležité, ja som využil safetywing, malo by kryť i ochorenie na covid, chvalabohu nemáme odskúšané.

3. Nezabudnite si zobrať lieky na hnačku, kohútiková voda v mexiku nie je pitná, ja som zabudol :(

4. Peniaze sa dajú za poplatok vyberať aj z bankomatov, avšak výhodnejšie je zamieňať Eurá priamo v Mexiku. Ale nie na letisku. My sme mali kurz cca 23 pesos / 1 euro. Ak platíte s pesos, zvyčajne bude všetko lacnejšie.

5. Odvoz z letiska si naplánujte, bude to lacnejšie. Čítaj v článku.

6. Doprava v Mexiku je veľmi lacná. Využívaj autobusy a dodávky a ušetríš mnoho.

7. My sme vnímali navštívené mestá ako veľmi bezpečné a ľudí ako priateľských.

8. Ak si chceš požičať skúter, zváž radšej auto. Počasie je nevyspytateľné.

9. Mexická kuchyňa je TOP :D

Tacos (Marian Salcak)

Ak vás zaujíma, koľko nás to stálo na jednu osobu:

Letenka: 350,-

Ubytovanie (10 nocí len raňajky, 4 noci all inclusiv): 500,-

Obed priemerná reštaurácia: 6,- až 10,-

Zvyšok je voliteľný, čítaj v článku.

Ahojte

Na začiatok vás musím upozorniť, že opatrenia sa zo dňa na deň menia a nie všetko čo platilo v čase keď sme leteli my, platí i dnes, resp. keď toto čítate. Každopádne nedávam žiadne odporúčania, ale nechajte ma podeliť sa s našimi zážitkami. Čo sa podmienok vstupu týka, tak Mexiko žiadne podmienky nemalo a v krajine bolo naozaj dodržiavané len jedno pravidlo a to rúška v spoločných priestoroch. PCR test sme si pred odletom aj pri návrate zaplatili z dôvodu, že Francúzsko ho vyžadovalo. V uliciach Mexika nosili rúška väčšina ľudí, ale na pláži takmer nikto. Dezinfekcie sa nachádzali takmer úplne všade a v každom priestore sa taktiež nachádzala rohožka na dezinfekciu obuvi. Otváracie hodiny nočných podnikov sú obmedzené, avšak mnohými podnikmi ignorované.

Letenky som kúpil zľave v októbri 2020 v cene cca 350,- Eur (1 kus/spiatočná) a tým pádom som mal v predstihu vybavený darček na Vianoce pre priateľku :) Jednalo sa o leteckú spoločnosť Air France a keďže som s nimi už letel, tak som vedel, že nás čaká kvalitný let s chutným jedlom.

Komplikácie v súvislosti s Covidom sa začali ešte pred koncom roka a ja som netušil, či nebudem na poslednú chvíľu zháňať nový darček. Prílet i odlet boli zrušené a zmenené, pričom z pôvodného plánu ostať v Mexiku 20 dní nám ostalo len 14 dní + 1 noc v Paríži. Priateľka v Paríži ešte nebola, tak som sa celej situácii potešil a navyše som vedel, že noc v Paríži mi aj tak Air France preplatí, nakoľko v pôvodnom lete mal byť iba krátky dvoj hodinový prestup.

Nastal deň D, mi na ceste na letisko Schwechat stále netušiac, či vlastne odletíme, pretože Francúzska vláda pár dní pred odletom oznámila, že zakazuje prílety/odlety občanov EU do krajín mimo EU. Stále som si hovoril "proste neletíme". Každopádne som informácie overoval, Air France kancelária, Francúzska ambasáda na Slovensku i vo Francúzsku, dokonca samotné letisko vo Francúzsku. Nikto mi nevedel s istotou povedať, či sa zákaz týka i tranzitných letov.

Takže po noci strávenej v Paríži na letiskovom hotely, ktorý sme neopustili (keďže sme boli len transfer bez návštevy krajiny z ktorej odlet je zakázaný), sme sa ráno vybrali plný odhodlania k letiskovej hale, kde po nás mladá pani chcela tlačivo, na základe akého vážneho dôvodu sa chceme opustiť schengen. Trochu som zbledol a povedal, že sme tranzit. Viac jej nebolo treba a už nás posielala ku bránam, kde som po ceste opäť nabral farbu. Uvedomil som si že asi fakt letíme...

V lietadle sú tiež určité obmedzenia a okrem toho že sme museli mať cca 11 hodín rúško, tak bolo aj niečo príjemné a tým bol obmedzený počet miest na sedenie. Mali sme teda trojsedačku len pre seba a vedeli sme sa trochu prespať. Let ubehol relatívne rýchlo.

Cancún (Marian Salcak)

Cancún

V poobedných hodinách sme prileteli do destinácie Cancún a už z okna lietadla som videl krásne azurové more. Keď sa budeme baviť o meste Cancún, tak budem hovoriť prevažne o hotelovej zóne tkz. HOZO, ktorá lemuje to známe pobrežie ktoré vidíte na fotkách vždy keď vložíte do google slovíčko "cancun". Cesta sem z letiska trvá približne 30 minút (cca 20 km). Osobne som využil službu www.bookingdestinationservices.com , kde ma cesta stála 15,- dolárov spolu pre dve osoby. Zvolil som variantu zdieľaného vanu, avšak boli sme tam sami. S mojou menovkou nás čakali pred letiskom a odviezli nás priamo k apartmánu. Asi by som v HOZO nečakal veľké dobrodružstvo. Je to niekoľko km dlhá pláž plná hotelových rezortov. Zažiť tu možno najmä nočný život, vodné aktivity, prípadne vás cestovné kancelárie odvezú mimo mesto na množstvo výletov. V podstate platí, že takmer všetko treba zjednávať. Napríklad zájazd na svetoznáme archeologické nálezisko Chichen Itzá postavené Máyskou civilizáciou a šnorchlovanie pri koraloch v jednom stojí približne 70,- dolárov. Ak na to máte žalúdok, určite zjednáte aj lepšiu cenu, ja osobne zjednávanie neznášam. Druhá možnosť je požičať auto za približne 20,- dolárov na deň a platiť len vstupné. Ak ste dvaja, zrejme tým dosť ušetríte. A jedna rada, ak vás na aute zastavia policajti, často si vraj nájdu dôvod za čo vám dať pokutu. Treba mať pripravených v peňaženke 200-300,- pesos (cca 12,- Eur), to ich údajne vždy uspokojí, avšak nesmiete ukázať, že máte viac (nemám odskúšané). Ak ale pobrežný Cancún nechcete opúšťať, auto prenajímať neodporúčam, lebo pobrežím vedia iba jedna dlhá cesta, kde asi každé 2-3 minúty jazdí autobus z jednej strany na druhu a stojí len 12,- pesos ( 50,- centov ) na osobu, bez ohľadu na dĺžku jazdy a zastavíme vám doslova kdekoľvek, proste zamávate a veľký autobus zastaví – pre mňa to bol zázrak. V rámci

Cancún - playa Tortugas, vhodná aj pre deti (Marian Salcak)

Cancún (Marian Salcak)

Tulum

Priznám sa, že ja som sa moc blogmi o Mexiku nezaoberal, alebo keby som mohol vrátiť čas, asi by som zakotvil v Tulume a použil ho ako základňu. Tulum nás naozaj očaril. Je to menšie mesto, ktoré nepôsobí tak komerčne, nie je tak zasiahnuté výstavbou a v jeho okolí je krásna príroda. Prechádzka po pláži je príjemná, všade vás obklopujú palmy a sú tu aj pláže, kde sa na určitý moment ocitnete úplne sami. Síce moja voľba ubytovania nebola pre polohu ideálna, ale mala svoje čaro. Stránku booking.com používam k rezervácii takmer všetkých ubytovaní, kdekoľvek cestujem. Prvým dôvodom je, že cena za ubytovanie je vždy jasne stanovená. Druhým dôvodom je, že už viem čo od ubytovania očakávať na základe výšky hodnotenia. Zvykol som si, že ak má ubytovanie aspoň 9 bodov z 10, pravdepodobne sa jedná o kvalitné ubytovanie z dobrým hostiteľom, ktorý sa postará o moje pohodlie, o to aby som spoznal krajinu, zabezpečí mi transport, dobre raňajky atď, atď. Takže sa vrátim k ubytovaniu, ktoré som vybral. Jednalo sa o krásne ubytovanie ďaleko od centra Tulumu, postavené v lese v prírode. Lepší spánok si hádam neviete predstaviť, žiadne autá, ani ľudia, len cvrčky (či čo to bolo). Problém bola dostupnosť, žiadna verejná premávka ani taxi. Ostávalo nám len požičanie auta, čo sme však plánovali, takže nám to nevadilo. Ak plánujete výlety na dlhšie trasy, prenajmite si auto, nie skúter. Počasie býva aj počas sezóny nevyspytateľné a jazdiť so skútrom vo výdatnom daždi nechcete (máme odskúšané). Ale zasa som sa rozkecal o nepodstatných veciach, čo robiť v Tulume?

Ik Kil (Marian Salcak)

Ako prvú by som zvolil zrejme návštevu niektorej Cenoty. Sú to v podstate zatopené jaskyne, ktorých strop sa prepadol (môj zjednodušený výklad). Niektoré sú veľmi hlboko, iné menej, v niektorých sa potápa, niektoré slúžia len ako bazény. Každopádne ide o krásne prírodné úkazy a chránené prírodné pamiatky, takže v mnohých sa platí i poplatok za vstup, ktorý sa pohybuje od 100-500,- pesos. Týchto jaskynných systémov sú stovky, ich návštevou by sa dalo zrejme stráviť niekoľko dní a preto by som odporučil navštíviť len tie najznámejšie. O tom kde sa nachádzajú je na internete množstvo stránok. Ja prikladám fotky tých, ktoré sme navštívili my.

Cenote Suytun - v čase návštevy bola platforma bohužiaľ pod vodou (Marian Salcak)

Výlet ku Chichen Itza sa dá absolvovať aj z mesta Cancún, ale my sme išli z Tulumu, nakoľko to je o niečo bližšie. Išli sme autom, bez sprievodcu a vstup stál 500,- pesos (20,- Eur). Výhoda bola, že sme cestou navštívili ďalšie Cenoty a komu nestačí, môže navštíviť i priľahlé mestá. Z návštevy sme si odniesli skvelé fotky, nakoľko pri pamiatkach sa pre pandémiu nachádzalo veľmi málo ľudí.

Chichen Itza (Marian Salcak)

Chichen Itza (Marian Salcak)

Šnorchlovanie a potápanie. Samotné pobrežie pri Tulume je zväčša len piesok a koraly tu nájdete už len málokde, ale malé cestovky vás vedia loďou odviesť k ostrovu Cozumel, kde sú koraly zachovalejšie. Navyše možno v blízkom Playa del Carmen od decembra do februára vidieť žraloky belavé, avšak je potrebné mať dostatočné skúsenosti s potápaním (AOWD certifikát).

Tak ako v Cancúne aj Tulum je na pobreží posiaty množstvom hotelov, kde sa možno baviť do neskorých nočných hodín, avšak toto sme počas pandémie neabsolvovali.

Tulum - playa Chemuyil (Marian Salcak)

Playa del Carmen

Na rozdiel od Tulumu, toto miesto je totálna komercia. Tu sa vám snažia stovky obchodníkov predať predražené Mexické zážitky a spomienky, ktoré si môžete odniesť domov. Autentickosť tu budete hľadať asi márne. Tých pár ľudí ktorí predávajú naozaj home made veci sú veľmi drahí a tak tu netreba rátať s tým, že niečo ušetríte. Atmosféra mesta bola pre mňa aj napriek tomu príjemná. Mesto naozaj žije, všade hrala hudba, v uliciach bolo večer veľa ľudí, rôzny street art a vzduchom sa šírila vôňa čerstvého tacos, quesadili a iných dobrôt. Na poriadok neustále dohliada množstvo policajtov a my sme sa cítili absolútne bezpečne. Pre mňa osobne bola Playa del Carmen dobrá voľba najmä preto, že som zažil potápanie so žralokmi belavými a priateľka ocenila kvalitný servis v dobrom hotely. Dúfam, že som vás nevydesil, títo žraloci sa brehom i ľuďom obvykle vyhýbajú a tak ich mimo potápanie zrejme nestretnete. Tak ako každé mesto i tu vám vedia ponúknuť tonu rôznych výletov. Či už sa opäť jedná o Chichen Itza, Cenoty, Šnorchlovanie, výber je len na vás a vašej pohodlnosti, prípadne veľkosti peňaženky. Pre nás Playa del Carmen nebola pôvodne v pláne.

Playa del Carmen - playa car beach (Marian Salcak)

Tulum - Playa Chemuyil (Marian Salcak)

V pláne sme mali Cozumel, kde sme chceli stráviť posledných 5 nocí. Už po príchode som ale nadobudol pocit, že tento ostrov bol pre nás omyl. Boli sme ubytovaní v centre, ktoré nemá absolútne žiadne čaro. Prenajali sme si auto, ktoré sa po pár km pokazilo a keď nám na výmenu doniesli druhé, zistili sme, že aj tak s ním poriadne nemáme kam ísť, pretože sa nám tunajšie pláže nepáčili. Ale to je len náš skromný názor a nechcem Cozumel hejtovať, len preto, že mi sme sa tam necítili dobre. Každopádne, po prvej noci padlo rozhodnutie, vraciame sa do Playa del Carmen a dáme si naozaj poriadny oddych a kvalitný all inclusiv hotel (The reef). Navyše nám letecká spoločnosť posunula let o deň neskôr, takže nás stále čakali štyri noci, z ktorého jedna bola preplatená spoločnosťou Air France, kvôli odloženiu letu o jeden deň. Tu sme zaplatili 140,- Eur za noc, pričom all inclusiv zahŕňal naozaj dobré jedlá ako krevety, tuniakové či hovädzie steaky, značkový alkohol, miešané drinky atď. Nie je to málo, ale pre alkáčov a jedlíkov dobrý deal (co mi teda vôbec nie sme :D ). Navyše sa hotel nachádzal pri pláži s krásnym azúrovým morom, kde si môžte vyhotoviť nádherné fotky pre fejs a insta.

Playa del Carmen - žralok belavý (Marian Salcak)

Záver

Táto dovolenka bol pre nás zaslúžený oddych a naozaj sme si ju užili. Videli sme krásne miesta a s radosťou si môžem túto destináciu odškrtnúť vo svojom wishliste. Ani z ďaleka sme nevideli všetko, ale videli sme mnoho a ja sa teším kam sa vyberiem opäť. Mexiko to už zrejme nebude, ale nikdy nehovor nikdy. Teraz sme už na konci dúfam že nie príliš nudného článku. Písal som spontánne, takže ak vás napadne niečo, tak kľudne to hoďte do komentu. Adios :)